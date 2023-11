Catania, chiuso per 7 giorni un bar ritrovo di pregiudicati

Era diventato un luogo di ritrovo per pregiudicati. per questo il questore di Catania, Giuseppe Bellassai, ha sospeso per sette giorni l’attività di un chiosco bar che si trova nel quartiere di Picanello, nei pressi del Campo Scuola.

In più occasioni all'interno dell'esercizio commerciale sono stati identificati diversi clienti con precedenti giudiziari e di polizia, alcuni dei quali ritenuti vicini a sodalizi mafiosi, provenienti anche da altri quartieri.