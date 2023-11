C'era chi sorvegliava, chi preparava le dosi e chi le smerciava: quattro arresti per spaccio di droga a Catania

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato quattro persone per spaccio di droga, di 21, 22, 23 e 35 anni, gli ultimi due già conosciuti alle forze dell’ordine per i pregressi arresti. Secondo l'accusa, avevano nuovamente allestito una piazza di spaccio nella stessa casa, a Catania, in cui solo qualche mese fa i militari, durante un servizio antidroga, avevano arrestato cinque persone e trovato un cucciolo di Rottweiler, ribattezzato Dante, dal nome della compagnia dei carabinieri.

Nell’abitazione di via Di Giacomo, nel cuore del quartiere di San Cristoforo, protetta da sette telecamere, i quattro si erano suddivisi i compiti. Uno controllava i monitor, il secondo suddivideva la droga e la pesava, un altro ancora la impacchettava e, infine, il quarto la smerciava ai clienti. I militari dell'Arma hanno effettuato diversi appostamenti a distanza, seguendo altresì anche i clienti che, ad ogni ora del giorno e della notte, bussavano alla porta di quel «supermarket della droga». Acquisito infine tutto il necessario quadro informativo, hanno fatto scattare il blitz, facendo irruzione nell’appartamento.

I carabinieri hanno sequestrato 50 grammi di marijuana, uno spinello e dosi già confezionate pronte per la vendita. Il terzo complice aveva dinanzi a sé il materiale necessario per la suddivisione della droga mentre il ventitreenne si occupava della cessione al dettaglio.