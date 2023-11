Aggredisce infermieri e li minaccia di morte, denunciata donna a Catania

La polizia ha denunciato una 46enne ritenuta responsabile dei reati di interruzione di pubblico servizio e lesioni personali gravi nei confronti del personale sanitario del reparto di Neurologia dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Agenti del commissariato Borgo Ognina, in servizio nel posto di polizia del nosocomio, sono intervenuti all’interno del reparto per la presenza di una donna che, in evidente stato di agitazione psico-motoria, stava aggredendo due infermieri minacciandoli anche di morte.

I poliziotti, dopo aver bloccato la donna, hanno acquisito tutte le informazioni utili a ricostruire l’accaduto. Testimoni hanno raccontato che la 46enne aveva aggredito gli infermieri perché non condivideva il trattamento e le cure prestate alla madre, ricoverata in quel reparto.

Al termine delle attività di rito, la donna è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio e lesioni a personale esercente una professione sanitaria.