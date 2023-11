Imprenditore di onoranze funebri trovato con una pistola, arrestato dalla Dia a Catania

Un imprenditore operante nel settore delle onoranze funebri, V. M., pregiudicato, è stato arrestato dalla Dia di Catania perché trovato in possesso di una pistola calibro 9, con matricola abrasa, dotata di cartuccia camerata e relativo serbatoio e munizionamento calibro 380 ACP, dotata di silenziatore.

Nel prosieguo dell’attività investigativa, dopo una perquisizione domiciliare eseguita a San Nicolò, è stato arrestato un pregiudicato, T. S., perché trovato in possesso di una pistola con matricola parzialmente visibile, due caricatori con relativo munizionamento calibro 7,65 e uno per pistola calibro 9. Il materiale sequestrato era in un vano garage di pertinenza della sua abitazione Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti nella casa circondariale di Piazza Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione della Direzione investigativa antimafia di Catania è stata eseguita tre giorni fa, ma è stata resa nota soltanto oggi.