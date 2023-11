Acireale, aveva quasi un chilo di marijuana in casa: arrestato

Un 23enne è stato arrestato ad Acireale dalla polizia perché trovato in possesso di 935 grammi di marijuana. La droga è stata trovata durante una perquisizione della sua abitazione nella frazione di Piano d’Api eseguita con l’ausilio di una unità cinofila. Gli agenti hanno anche sequestrato due bilancini elettronici di precisione e materiale usato per confezionare le dosi. In balcone c’era anche una pianta di cannabis indica già fiorita con steli alti circa un metro.

L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato condotto in carcere.