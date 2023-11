Santa Venerina, incendio in un garage: distrutti un'auto con impianto a gas e un camion

Momenti di terrore a Santa Venerina, in provincia di Catania. Un incendio è divampato all'interno di un garage, posto al pian terreno di un edificio in via Galimberti. Nel rogo, le cui cause sono ancora in corso d'accertamento, sono andati distrutti due veicoli.

L'incendio è avvenuto di notte, sono stati allertati i soccorsi e sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto e una del Comando Provinciale di Catania e un’autobotte, che hanno lavorato per diverse ore nel garage di via Galimberti. All’interno del locale nel momento dell’incendio c’erano una Fiat Panda con impianto a gas e un camion che sono andati completamente distrutti. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare diverse ore prima di domare le fiamme.

Nessuno è rimasto ferito. Il timore maggiore a causa della presenza nel garage dell'auto con impianto a gas. Sul luogo dell'incendio sono giunti anche i carabinieri. Adesso occorrerà capire cosa abbia fatto scaturire l'incendio.