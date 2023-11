Biancavilla, con l'auto finisce su quattro mezzi in sosta: due feriti e gravi danni

Incidente stradale in via Filippo Turati, a Biancavilla. Per cause ancora da accertare, un'auto è uscita di strada ed è finita contro quattro mezzi parcheggiati. L'impatto sarebbe avvenuto mentre l'auto percorreva il tratto a forte velocità. A bordo c'erano il conducente e un passeggero, entrambi sono rimasti feriti.

Lo schianto si è infatti rivelato molto violento e ha reso necessario l'intervento del 118. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari che hanno trasportato i due feriti al pronto soccorso dell'ospedale di Biancavilla. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.

In corso anche la conta dei danni alle quattro auto colpite: la parte posteriore dei mezzi è andata distrutta. L'ultimo grave incidente a Biancavilla era avvenuto alcune settimane fa tra un'auto e uno scooter elettrico. In via Piccione un anziano era rimasto ferito ed era stato trasportato con codce rosso in ospedale.