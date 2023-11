Catania, ventenne ferito con un colpo d'arma da fuoco e lasciato davanti all'ospedale

Un ventenne, ferito da un colpo di arma da fuoco al quadricipite di una gamba, è stato portato la notte scorsa al pronto soccorso del Policlinico universitario di Catania, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Il giovane è stato accompagnato in ospedale da una persona a bordo di un’auto, che lo ha lasciato ed è andata via. La segnalazione alla sala operativa è arrivata alle 2.15 e al Policlinico (nella foto) si sono recati agenti delle volanti della polizia per i primi accertamenti. Sulla sparatoria indaga la squadra mobile della questura.