Blitz dei Nas a Catania, sequestrati 400 kg di carne equina

Via del Plebiscito a Catania è un «must» per chi ama gustare la carne di cavallo, ma a proprio rischio: i carabinieri del Nas hanno fatto visita a cinque bracerie detti in gergo catanese «arrusti e mangia». In uno di questi hanno trovato oltre 400 chili di carne equina priva di tracciabilità e in pessimo stato di conservazione. La carne è stata subito sequestrata e avviata alla procedura di distruzione poiché ritenuta pericolosa per la salute dei consumatori. Lo stesso ristorante è stato sanzionato per occupazione di suolo pubblico, con il contestuale sequestro amministrativo del braciere utilizzato per preparare la carne sulla strada.

In un’altra trattoria sono stati sequestrati distrutti 3 chili di carne bovina per mancanza di tracciabilità. Il titolare è stato sanzionato per questo motivo e anche per l’occupazione abusiva di suolo pubblico. Le stesse sanzioni sono scattate per il titolare di un altro ristorante, nei cui confronti sono stati sequestrati 6 tavoli e 11 sedie poste sul suolo pubblico in modo illecito, nonchè 24 confezioni da 200 grammi di salmone per mancanza di tracciabilità.