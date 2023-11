Paternò, con bastoni inseguirono alcuni tifosi della squadra avversaria, scattano tre daspo

Il questore di Catania, Giuseppe Bellassai, ha emesso tre provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, i cosiddetti Daspo, (di cui uno con prescrizioni e due nella forma semplice) nei confronti di tre tifosi della squadra del Paternò che milita nel girone B del campionato di Eccellenza, che in occasione dell’incontro di calcio disputatosi contro la squadra del Modica il 19 novembre nello stadio comunale Falcone-Borsellino hanno preso parte ad una violenta azione nei confronti dei tifosi della squadra ospite che stavano raggiungendo la struttura sportiva con i propri mezzi.

Secondo quanto accertato, i tre destinatari del provvedimento, tra cui un minorenne, travisati con passamontagna avrebbero inseguito a bordo di un unico ciclomotore, le autovetture dei tifosi della squadra ospite brandendo alcuni bastoni seminando il panico anche tra le persone costrette ad assistere ai fatti ed a richiedere l’intervento di una pattuglia dei carabinieri di Paternò.

Dopo un breve inseguimento per le vie cittadine, i militari riuscirono a bloccare ed identificare i tre, che sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere commessi in occasione di una manifestazione sportiva.