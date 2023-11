Catania, domani si approverà il Piano provinciale di difesa civile

Garantire l’incolumità e la salute della popolazione, la salvaguardia degli interessi vitali dello Stato, la protezione della capacità produttiva, economica, logistica e sociale della nazione, in caso di minaccia di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare. A questo mira il Piano provinciale di difesa civile che domani alle 10,30 a Catania, sarà approvato nella nuova sala operativa del distaccamento Catania Nord dei vigili del fuoco di San Giovanni Galermo, durante una riunione presieduta dal prefetto Maria Carmela Librizzi.

«L’importante strumento di pianificazione - sottolinea una nota - è stato redatto da un apposito gruppo di lavoro coordinato dalla prefettura di Catania e composto da rappresentanti della questura, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco, delle forze armate, della capitaneria di porto, della polizia stradale, dell’Asp, delle aziende ospedaliere della provincia, del 118 e dell’Arpa».

«Nel caso in cui dovessero essere impiegati agenti o armi rientranti nelle predette tipologie - prosegue la nota - il prefetto di Catania potrà, infatti, attivare tutte le procedure previste dal Piano necessarie per fronteggiare i conseguenti scenari di rischio, con il coinvolgimento delle componenti operative deputate ad intervenire in caso di emergenze di difesa civile, comprese le specialità dei vigili del fuoco. Particolare attenzione è dedicata infine alle strutture ospedaliere del territorio, deputate agli interventi di carattere sanitario e assistenziali previsti dai rispettivi Piani interni per le grandi emergenze».