I clan in guerra dietro gli omicidi di Adrano

Due omicidi commessi per ribadire la supremazia del clan mafioso Santangelo - Taccuni ad Adrano: è il i movente, secondo la Procura distrettuale di Catania, di due agguati mafiosi commessi nel 2018 nella città del Catanese: quello di Alfio Neri, 39 anni, ucciso il 15 agosto, e quello di Francesco Rosano, di 37 anni, assassinato il 18 gennaio dello stesso anno. Le indagini della polizia hanno portato a identificare i presunti autori dei due delitti: quattro affiliati alla cosca, emanazione territoriale della famiglia di Cosa nostra Santapaola-Ercolano, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catania, su richiesta della Dda della Procura etnea, su indagini della squadra mobile della Questura e del commissariato di Adrano.

Il provvedimento restrittivo è stato notificato in carcere a Gianni Santangelo e Antonino Bulla, entrambi di 40 anni, Salvatore Crimi, di 37, e Alessio Samperi, di 38. Santangelo e Bulla sarebbero stati gli esecutori dell’omicidio di Rosano; insieme con Crimi e Samperi sarebbero stati gli esecutori dell’agguato mortale ad Alfio Neri.

Francesco Rosano fu raggiunto al volto e al torace da 13 colpi di pistola calibro 9 ad Adrano mentre era alla guida della sua autovettura in via Bruno, nei pressi della sua abitazione. Sin da subito le indagini ipotizzarono che l’omicidio fosse da ricondurre a una ritorsione attuata dal clan Santangelo - Taccuni in risposta triplice omicidio di Daniele Crimi, Alfio Finocchiaro e Alfio Rosano, avvenuto ad Adrano il 27 luglio del 2006 e per il quale gli esecutori materiali erano stati individuati nei fratelli Antonino e Alfredo Leotta e in Vincenzo M;azzone, che avevano come obiettivo privilegiato Alfio Rosano, esponente di spicco della famiglia Rosano appartenente a quella Santangelo.

Alfio Neri fu raggiunto da 6 colpi di pistola calibro 7,65 e calibro 38 mentre, essendo alla guida del suo scooter, in via Cattaneo ad Adrano, tentava di fuggire ai sicari. Le indagini accertarono sin dal principio come il movente dell’omicidio fosse da ricondurre a una ritorsione attuata dal clan Santangelo - Taccuni contro il gruppo di Francesco Coco, esponente di spicco del clan Scalisi, articolazione adranita del clan mafioso catanese Laudani, al quale la vittima era strettamente legato pur non essendovi affiliato.

Alle risultanze investigative acquisite nelle indagini effettuate nell’immediatezza dei due omicidi si aggiungevano le dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia, tra cui quelle di Giovanni La Rosa e di Vincenzo, Francesco e Valerio Rosano.

Nella foto l'auto crivellata di colpi e al suo interno il cadavere di Francesco Rosano