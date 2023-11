Il questore di Catania emette 4 Daspo, anche per il figlio di un esponente mafioso

Quattro provvedimenti di divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento per un anno nei confronti di quattro giovani che nell’agosto scorso parteciparono a una violenta rissa, con il coinvolgimento di una ventina di ragazzi, scoppiata per futili motivi in piena notte nella zona nel lungomare di Ognina. I daspo sono stati emessi dal questore di Catania, Giuseppe Bellassai.

Tra i quattro destinatari del provvedimento, anche il figlio di un esponente mafioso che si oppose violentemente al controllo di polizia, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e per questo fu arrestato. A lui è stato anche notificato un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il giorno della rissa agenti di una volante, impegnati nei servizi di controllo del territorio, si resero conto di quanto stava accadendo, ma quando si avvicinarono i quattro fuggirono a bordo di un’auto. Dopo pochi minuti, grazie anche all’intervento di altre pattuglie, i quattro fuggitivi furono raggiunti e fermati in piazza Europa.