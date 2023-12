Nuova eruzione dell'Etna, le spettacolari foto delle esplosioni di lava sul vulcano

Sull'Etna è in corso in queste ore una notevole attività stromboliana con ricaduta di materiale piroclastico sui fianchi del cono del cratere di Sud-Est. Cosa potrebbe accadere alla luce di questa situazione i vulcanologi dell'Osservatorio etneo dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Marco Neri e Boris Behncke che seguono e moritonano da sempre il vulcano più alto d'Europa e il secondo più attivo nel mondo, rispondono coralmente in un documento pubblicato sul sito dell'Ingv che al momento attuale, i dati raccolti dalle reti di monitoraggio dell’INGV indicano come più probabili due scenari eruttivi gia avvenuti nei mesi scorsi, che seppur spettacolari si esauriscono in breve.

«C’è comunque la possibilità non troppo remota - spiegano - che possa verificarsi anche un’eruzione sub-terminale come quella avvenuta nell’estate del 2017, subito dopo i ripetuti episodi stromboliani della tarda primavera dello stesso anno. Un quarto scenario, cioè quello che porterebbe ad un’eruzione laterale, sarebbe comunque preceduto da precursori importanti come, ad esempio, notevole deformazione del suolo, sciami sismici, variazione significativa del tipo e della quantità di gas emessi dal vulcano, variazione del valore dell’accelerazione di gravità; tutti fenomeni che verrebbero certamente registrati dalle reti di monitoraggio e che, quindi, consentirebbero di individuare in anticipo l’intrusione laterale di un dicco magmatico a bassa quota. Attualmente, però, tali precursori non vengono registrati, per cui un’eruzione laterale è improbabile».

Intanto lo spettacolo dell'Etna è sotto gli obiettivi di migliaia di persone che immortalano lo spettacolo davvero sublime con cellulari macchine fotografiche e videocamere e postando il tutto sui social network che in questo momento sono pieni immagini e commenti