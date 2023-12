Sradicano sportello Postamat a Catania, dopo la fuga vengono fermati dai carabinieri

Avevano già divelto l'Atm dell’ufficio postale di via Pacinotti a Catania con un escavatore e lo avevano caricato su un furgone Iveco Daily. I militari hanno bloccato però il mezzo a bordo del quale c’erano due persone, che si sono date alla fuga. Dentro il furgone era già in corso il conteggio del denaro.

I malviventi sarebbero stati almeno in tre più alcuni complici che avrebbero utilizzato le vetture rubate. Nella cabina del furgone i carabinieri hanno trovato un disturbatore di frequenza che probabilmente ha causato un ritardo nella segnalazione d’allarme. Sono in corso indagini, anche mediante la visione delle telecamere di videosorveglianza dell’area, e sentendo testimoni per identificare i malviventi.