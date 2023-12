Telecamere non autorizzate e lavoratore in nero, una donna denunciata a Catania

La titolare di una rivendita di prodotti di pelletteria del Centro commerciale all’ingrosso di Stradale Passo del Fico è stata denunciata dai carabinieri di Catania per violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per la presenza nei locali dell’attività commerciale di un impianto di videosorveglianza installato senza alcuna autorizzazione da parte dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.

Alla donna è stato inoltre contestato di avere omesso di inviare un lavoratore dipendente alla prevista visita medica di idoneità alla mansione da effettuare entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e la mancata formazione sui rischi derivanti dall’attività lavorativa. L’attività è stata sospesa per avere impiegato un lavoratore in nero e la titolare è stata sanzionata per 13.400 euro.