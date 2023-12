Paternò, spara col fucile al portone e al citofono di chi gli aveva incendiato l’auto: denunciato

Alcuni giorni fa ad Adrano, l’auto di un pregiudicato di 39 anni, era stata data alle fiamme. I carabinieri, avendo accertato la natura dolosa del rogo, stavano indagando per risalire all’autore dell’incendio. Tuttavia il proprietario dell’auto, nutrendo sospetti su un quanrantenne, anche lui gravato da precedenti penali, ha deciso di non attendere la conclusione delle attività investigative, ormai a buon punto per la risoluzione della vicenda, facendosi giustizia da solo.

Armato di fucile, si è recato nell’abitazione del quarantenne e ha sparato un colpo che ha danneggiato sia il portone di ingresso che il citofono. La vendetta è stata però ripresa da diverse telecamere di videosorveglianza, che hanno fornito ai carabinieri un importante contributo nel risalire all’autore della sparatoria, che è stato denunciato.