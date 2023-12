Incidente a Catania, autobus contro un furgone: un ferito trasportato in ospedale

Ancora un incidente stradale a Catania. A scontrarsi questa mattina, per cause ancora in corso d'accertamento, un autobus della Fce e un furgone. L'impatto, avvenuto, in viale Fleming, all'altezza della stazione della metropolitana Milo, è stato molto violento.

Nell'impatto, il giovane che si trovava alla guida del furgone è rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, i cui sanitari hanno atteso l'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno liberato l'uomo dalle lamiere.

I sanitari hanno prestato le prime cure al giovane che è rimasto seriamente ferito e lo hanno trasportato in ospedale per effettuare tutti gli accertamenti. Il traffico nella zona Cibali è rimasto paralizzato. Sul posto è giunta anche una pattuglia della polizia municipale che si è occupata di dirimere il traffico e di effettuare tutti i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente.