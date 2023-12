Sequestrati 227 chili di fuochi artificio a Catania, scatta una denuncia

Fuochi d’artificio per 227,60 chili - le cosiddette cassette cinesi - sono stati sequestrati a Catania dalla polizia di Stato ad un 34enne siracusano che li stava trasportando a bordo di un veicolo lungo l’autostrada A18, in direzione San Gregorio. L’uomo è stato denunciato per trasporto illegale, fabbricazione, possesso di materiale esplodente di materiale nonché per omessa denuncia.

Per mettere in sicurezza tutto il materiale gli agenti hanno richiesto l’intervento del personale del nucleo artificieri della Questura che, dopo aver pesato e catalogato il materiale esplosivo, lo hanno affidato a una ditta specializzata per la distruzione, come disposto dal pm di turno.