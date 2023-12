Si sente male in casa ad Adrano: arrivano l'ambulanza e l'elisoccorso, ma l'anziana muore

Il malore, l'allarme e poi una vera e propria corsa contro il tempo per salvare un'anziana. Nonostante i soccorsi non c'è stato niente da fare per una donna di 88 anni residente ad Adrano: si è sentita male mentre era in casa e a distanza di pochi minuti il suo cuore ha ceduto. Sul posto sono prima arrivati i sanitari con un'ambulanza senza medico a bordo, visto che quella medicalizzata era impegnata in un altro intervento in città.

Le condizioni dell'anziana si sono subito rivelte gravissime, è quindi stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso del 118 per il trasporto urgente all'ospedale di Catania. Nel frattempo il medico è stato accompagnato sul posto da una volante della polizia, ma era già troppo tardi: nonostante i vari tentativi per rianimarla, non è rimasto che accertare il decesso della signora.

Pochi mesi fa un'altra anziana colta da malore non aveva avuto nemmeno il tempo di chiamare i soccorsi. È stata trovata senza vita in casa sua, ad Agrigento. Abitava in via Callicratide, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Ad allertarli i familiari che non riuscivano più a mettersi in contatto con la donna da tre giorni. Tramite l'autoscala i vigili del fuoco sono riusciti ad accedere all'appartamento e hanno trovato la 79enne per terra. Accanto a lei c'era il suo inseparabile cane, ha vegliato la donna per tre lunghi giorni, non allontanandosi nemmeno quando erano presenti i soccorritori. Il decesso è stato accertato dai sanitari del 118, la pensionata è morta per cause naturali.