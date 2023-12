Adrano, cade dalla scala mentre raccoglie le olive: grave un uomo di 58 anni

Aveva appoggiato la scala su un albero per raccogliere le olive, ma uno dei rami, sotto pressione, si è spezzato e lui è precipitato. Ha riportato gravi ferite un uomo di 58 anni di Adrano che è stato trasportato al Cannizzaro di Catania. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 7 dicembre, in contrada Fumata.

L'uomo è caduto da un'altezza di circa quattro metri e l'impatto con il suolo si è rivelato molto violento. A lanciare l'allarme sono stati i suoi familiari: sul posto sono prima giunti i sanitari del 118 con un'ambulanza, ma vista la gravità della situazione, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il mezzo è atterrato nell'elipista di contrada Difesa Luna, poi il cinquattottenne è stato trasferito in ospedale.

Si tratta dell'ennesimo grave incidente avvenuto durante la raccolta delle olive in Sicilia. Poche settimane fa due uomini sono rimasti pesantemente feriti in provincia di Ragusa: anche loro hanno perso l'equilibrio e sono caduti dalla scala. Entrambi sono stati trasportati con codice rosso in ospedale. Nella stessa zona, a Scicli per la precisione, a ottobre la caduta si è rivelata fatale per un uomo di 73 anni: il pensionato era su un albero quando ha perso l’equilibrio ed è caduto rimanendo infilzato su un tondino di ferro. A soccorrerlo la moglie, che ha chiamato l’ambulanza del 118, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare.