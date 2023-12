Catania, avvisi orali per tre minorenni: due accusati di uno scippo, l'altro di spaccio di droga

Il questore di Catania ha emesso avvisi orali nei confronti di tre minorenni, di età compresa tra 15 e 17 anni. Due di loro sono stati arrestati, il 22 novembre scorso, dalla squadra mobile in flagranza di reato per il furto con scippo del telefono cellulare ai danni di un cittadino che stava passeggiando in via Luigi Sturzo. Il terzo il 15 novembre scorso, è stato arrestato da agenti delle volanti in largo Rosolino per spaccio di sostanze stupefacenti, del tipo hashish e marijuana. La divisione Anticrimine, in applicazione del cosiddetto decreto Caivano, ha istruito la procedura che ha consentito al questore di Catania di emettere i tre provvedimenti.