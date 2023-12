Catania, precipita dal balcone di casa: muore una donna di cinquant'anni

È precipitata dal balcone della sua abitazione e la caduta non le ha lasciato scampo. È morta una donna di cinquant'anni a Catania, dopo un volo di almeno cinque metri. Era di origine gelese, ma viveva da tempo nella città etnea con la sua famiglia.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma le gravissime ferite riportate nell'impatto si sono rivelate fatali e ogni tentativo di rianimarla si è rivelato inutile. Sul luogo della tragedia anche le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini, tra le ipotesi c'è quella di un tragico incidente, ma la dinamica è ancora tutta da accertare.

Dieci giorni fa, sempre a Catania, la polizia ha salvato un giovane in viale Mario Rapisardi: il ragazzo si è lanciato da un balcone, ma la caduta è stata attenuata da un albero, dove è finito. Gli agenti con non poche difficoltà sono riusciti a raggiungerlo e a metterlo in sicurezza. Poi è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.