Grosso incendio in un magazzino di via Alecci a Paternò: paura per i residenti, vigili del fuoco in azione

Incendio in un'abitazione a Paternò. Un'altissima colonna di fumo nero, visibile da quasi tutta la città, si è alzata da via Alecci, una traversa dia Circonvallazione. Ad essere divorato dal fuoco un appartamento al piano terra che sarebbe stato utilizzato come magazzino. Lunghi momenti di paura per tutti coloro che abitano nella zona e hanno lanciato l'allarme quando hanno avvertito il forte odore di bruciato.

Il fumo ha invaso nel giro di pochi minuti la strada, che essendo molto stretta ha reso difficoltose le operazioni di soccorso e di spegnimento. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e i sanitari del 118. Nessuno si trovava nel locale al momento del rogo, non si registrano feriti, ma la struttura è andata completamente distrutta. Paura anche per la presenza di diverse bombole di gas custodite nel magazzino: annerite, sono state trasportate all'esterno e messe in sicurezza.

A marzo, un altro incendio aveva provocato momenti di terrore a Paternò. In seguito al malfunzionamento della canna fumaria di un camino era divampato un incendio che aveva coinvolto una palazzina. All'interno dell'abitazione, subito sgomberata, l'aria era irrespirabile per il fumo sprigionato. Una persona era rimasta intossicata ed era stata trasportata in ospedale.