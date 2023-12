Incendio in un'abitazione a Catania: salvata una donna, era priva di sensi e con diverse ustioni

Un incendio è divampato, questa mattina, in un immobile in via Pistone a Catania. Ad accorgersi delle fiamme i residenti della zona che, avendo visto una nube di fumo uscire dalla casa e sapendo che dentro viveva una persona, sono intervenuti e hanno allertato i soccorsi. Dopo aver aperto con forza la porta hanno trovato una donna priva di sensi accanto alle fiamme e sono riusciti a portarla in salvo. Non era cosciente e aveva varie ustioni in gran parte del corpo.

Sul luogo dell'incendio, nel quartiere San Berillo, è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno soccorso la donna e poi trasportata, in codice rosso, presso l'ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni sarebbero gravi.

L'abitazione è da tempo inagibile, perchè pericolante, ed è occupata abusivamente da alcuni extracomunitari. La donna, stando alle prime informazioni, vive nell'edificio da diverso tempo.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme all'interno dell'appartamento dove non vi erano altre persone. Sono in corso accertamenti per capire da dove siano scaturite le fiamme.