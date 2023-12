Scontro tra un'auto e uno scooter a Biancavilla: ferite gravi per un giovane, trasportato in ospedale

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 14 dicembre, a Biancavilla. Nello scontro tra un'auto e uno scooter avvenuto in viale dei Fiori, è rimasto gravemente ferito un ragazzo. Quest'ultimo viaggiava sul ciclomotore: l'impatto si è rivelato violentissimo e lui è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l'hanno trasportato al pronto soccorso, mentre il conducente della macchina ha riposratato solo lievi ferite. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri per effettuare i rilievi. Si tratta del secondo grave incidente che si verifica nel Catanese nel giro di poche ore. A San Pietro Clarenza uno scontro tra uno scooter e una Citroen ha avuto conseguenze tragiche.

Ha infatti perso la vita un ragazzo di diciannove anni: le ferite riportate si sono rivelati fatali e nonostante l'arrivo dei soccorsi, per lui non c' stato niente da fare. Lo schianto è avvenuto in via Palermo, dove sono intervenuti il 118, la polizia municipale e i carabinieri che dovranno accertare la dinamica.