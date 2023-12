Fiumefreddo, anziano investito muore dopo giorni: parte un'inchiesta dopo la denuncia della moglie, sarà disseppellita la salma

È stato investito da un’auto pirata e ricoverato all’ospedale. Da lì è stato dimesso, ma dopo una settimana è deceduto. In seguito alla denuncia della moglie la procura di Catania ha aperto un procedimento penale per omicidio colposo, al momento contro ignoti, sulla morte, tutta da chiarire, di un ottantanovenne di Giarre, Cirino Arcidiacono. Il pubblico ministero, Anna Trinchillo, titolare del fascicolo, ha disposto l’estumulazione della salma dal momento che la vittima era già stata sepolta, e un esame esterno. Lunedì (18 dicembre) deciderà se ordinare anche una più approfondita autopsia. La famiglia di Arcidiacono è assistita da Studio 3A.

L’anziano, pensionato, che avrebbe compiuto tra due mesi novant’anni, la mattina di domenica 3 dicembre si trovava a Fiumefreddo, in compagnia della consorte, di 86 anni, ed è stato investito e scaraventato a terra mentre camminava a bordo strada. Il conducente della vettura che lo ha colpito non si è fermato a prestargli soccorso, dileguandosi: l’incidente è stato rilevato dai carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto, che stanno lavorando sui filmati di alcune telecamere.

Arcidiacono, subito dopo l’incidente, è stato condotto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Sant’Isodoro di Giarre (nella foto), dove è stato sottoposto ai vari accertamenti. Gli è stato riscontrato, rende noto lo studio legale che assiste i familiari dell’anziano, un trauma contusivo all’anca destra con vasti ematomi al gluteo, per una prognosi di quindici giorni. L’indomani, 4 dicembre, il paziente è stato quindi dimesso e rimandato a casa, ma nei giorni seguenti le sue condizioni sono via via peggiorate e nella notte tra sabato 9 e domenica 10 dicembre ha accusato un grave malore. La moglie ha allertato i soccorsi ma i sanitari non hanno potuto nulla: poco prima delle 4 del 10 dicembre il signor Arcidiacono è spirato.

Sconvolta per la morte del marito - tutta la sua vita, la coppia non aveva figli -, la moglie lì per lì si è concentrata sull’organizzazione dei funerali, celebrati martedì scorso, con la successiva tumulazione nel cimitero di Giarre, ma con l’andare delle ore ha iniziato a nutrire sempre più dubbi che il decesso potesse essere collegato alle conseguenze dell’incidente, occorso solo pochi giorni prima. L’anziana, attraverso il consulente personale Giuseppe Nocita, si è dunque affidata a Studio3A-Valore SpA, società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, e ieri, venerdì 15 dicembre, si è recata presso la caserma dell’Arma della sua città per esporre tutte le sue perplessità.

I carabinieri di Giarre hanno informato l’autorità giudiziaria e il sostituto procuratore di Catania ha immediatamente aperto un fascicolo, ordinando l’estumulazione della salma e il suo trasporto al Policlinico di Catania, dove, sempre nel pomeriggio di ieri, il medico legale Giuseppe Ragazzi, incaricato dal pm, ha proceduto a una ricognizione esterna. Lunedì, o comunque nei primi giorni della prossima settimana, il magistrato inquirente, sulla base del parere del consulente tecnico e di tutta la documentazione acquisita, sia le cartelle cliniche sia il rapporto sull’incidente, deciderà se disporre anche una perizia autoptica più approfondita per accertare esattamente le cause della morte di Cirino Arcidiacono, ovvero per comprendere se la stessa possa essere stata determinata dalle conseguenze dell’investimento e se le cure mediche prestate all’anziano siano state adeguate. «Fermo restando che la moglie dell’ottantanovenne si aspetta comunque che il pirata che ha travolto il marito, lasciandolo ferito a terra, venga al più presto trovato e perseguito», conclude lo studio legale.