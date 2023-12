Caltagirone, incendio in uno stabilimento per la produzione dell'olio

I vigili del fuoco dei distaccamenti di Caltagirone e Palagonia sono intervenuti per un vasto incendio divampato in uno stabilimento per la lavorazione di olio e sansa nella zona industriale di Caltagirone. Il rogo, per la particolarità delle materie coinvolte, ha severamente impegnato le squadre sul posto. Secondo quanto riferito dalla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania, l’incendio non ha causato alcun danno a persone.