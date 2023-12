Incidente stradale, 16 enne a bordo di uno scooter muore a Catania

Un ragazzo di soli 16 anni è morto la notte scorsa a Catania, nell’incrocio tra via Pietro Platania e via Delle Calcare, in uno scontro tra un’auto e uno scooter. Michael Ruggieri, è questo il nome della vittima, è deceduto sul colpo. Viaggiava a bordo dello scooter che si è schiantato contro l’automobile.

L’ associazione Vittime della strada chiede un immediato incontro con il sindaco Enrico Trantino. «Basta ergastoli del dolore - afferma l'associazione - facciamo qualcosa di concreto, non facciamo ancora morire tanti giovani, tante vite umane spezzate, anche per l’incuria delle istituzioni da anni assenti. Una piaga sociale, umana, drammatica, una strage di innocenti senza senso e che dovrebbe scuotere le coscienze, non solo quando a morire sulla strada sono i giovani».