Deteneva droga nella sua abitazione, denunciato nel Catanese

A Randazzo, in provincia di Catania, un uomo di 44 anni è stato denunciato dai carabinieri per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Controllato in piazza Manzoni, è stato trovato in possesso di 400 euro e di un mazzo di chiavi che hanno aperto un’abitazione - dalla quale era stato visto uscire giorni fa - dentro la quale i militari hanno trovato 20 grammi di hashish, alcuni grammi di marijuana, una dose di cocaina, due bilancini di precisione e due quaderni con nomi, date, quantitativi della droga e tipo di stupefacente venduto.