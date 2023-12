Biancavilla, tenta di scavalcare un cancello e resta infilzato: sessantaquattrenne in gravi condizioni

Si è recato in una zona di campagna per raccogliere verdura, ma un incidente stava per costargli la vita. È rimasto infilzato in un cancello mentre cercava di scavalcarlo, un uomo di sessantaquattro anni di Biancavilla. È successo in contrada Montalto, vicino a un terreno di sua proprietà. L'uomo ha poi tentato di introdursi in un'altra area, chiusa con un cancello di ferro, ma ha perso l'equilibrio ed è rimasto gravemente ferito all'altezza del femore, rimanendo a testa in giù.

A rivelarsi provvidenziale è stato l'intervento di un passante: ha notato l'uomo in estrema difficoltà, sanguinante sul cancello. È riuscito faticosamente a sollevarlo e poi a farlo stendere, medicando alla meno peggio la profondissima ferita, per evitare che perdesse altro sangue. A quel punto è stato lanciato l'allarme e sul posto sono arrivate due ambulanze del 118.

I sanitari, viste le gravi condizioni del sessantaquattrenne, hanno disposto il trasferimento in ospedale tramite l'elisoccorso, atterrato pochi minuti dopo in un campo che si trova nelle vicinanze. A bordo del mezzo l'uomo è stato stabilizzato, una volta giunto al Cannizzaro, è stato ricoverato in prognosi riservata in attesa di essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.