Scontro tra una Porsche e una Punto ad Aci Sant'Antonio: due feriti, grave una donna

Incidente sulla strada provinciale 8, nel territorio di Aci Sant'Antonio. Nello scontro tra una Porsche e una Fiat Punto sono rimaste ferite due persone, il conducente e la donna che si trovava sul sedile lato passeggero. In base a una prima ricostruzione, l'impatto sarebbe avvenuto frontalmente: si è rivelato molto violento e ha reso necessario il trasporto in ospedale d'urgenza dei due feriti.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che in quel momento stavano percorrendo lo stesso tratto di strada, che collega Viagrande a Zafferana: sul posto sonoa rrivati i sanitari del 118 e i carabinieri. In condizioni più gravi la donna che viaggiava sulla Punto. Sul luogo dell'incidente i militari hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica, si sono registrati forti rallentamenti al traffico. La circolazione è tornata alla normalità solo dopo la rimozione dei mezzi dalla carreggiata.

Ad Aci Sant'Antonio alcuni mesi fa un incidente è costato la vita a un diciassettenne. In via Lanza, un ragazzo alla guida del suo ciclomotore, ha perso il controllo del mezzo ed è finito violentemente sull'asfalto. L'impatto non gli ha alsciato scampo: nonostante l'intervento dei soccorritori e i tentativi di rianimarlo, il giovane è deceduto. La vittima, Antonio Cantale, era di San Giovanni La Punta.