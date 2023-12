Controlli dei carabinieri nei locali della movida di Catania, trovati lavoratori senza contratto

Nel quadro delle attività di prevenzione avviate con l’operazione «Natale sereno», disposta dal comando provinciale di Catania, i carabinieri della compagnia di Piazza Dante, con la collaborazione dei colleghi del nucleo ispettorato del lavoro, hanno eseguito dei controlli nella zona della movida giovanile.

Il titolare di un locale di via Gemmellaro è stato denunciato per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, l’attività commerciale è stata sospesa ed è stata comminata una sanzione amministrativa di 20.800 euro per il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per l’impiego di ben 4 dipendenti irregolari, privi di contratto di lavoro.

Analogamente nell’area del viale Africa, in particolare nei pressi del centro fieristico «Le Ciminiere», i carabinieri hanno notificato al gestore di una discoteca la sospensione dell’attività imprenditoriale, diretta conseguenza di un precedente controllo dello scorso 25 novembre, nel corso del quale tutti i 7 lavoratori presenti nel locale erano risultati privi di contratto, quindi in «nero».

Non tutte le verifiche hanno comunque evidenziato condotte meritevoli di sanzione e poco virtuosi. È stato infatti controllato anche un pub limitrofo alla prima attività commerciale, dove non è stata riscontrate alcuna irregolarità in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; è stato infatti accertato come tutti i 9 dipendenti intervistati fossero stati assunti con regolare contratto di lavoro.