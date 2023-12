Ha un passaporto falso, arrestato iracheno a Catania

La polizia ha arrestato un uomo di 33 anni in una struttura ricettiva in piazza Giovanni XXIII a Catania trovato con un passaporto falso. Dal sistema «alert alloggiati» era, infatti, giunta la segnalazione della presenza di un ospite che era stato registrato attraverso un passaporto rilasciato dalle autorità bulgare, con una nota di rintraccio Schengen in base alla quale il documento doveva essere sequestrato.

Gli agenti hanno identificato l’uomo che in base ai dati riportati nel documento doveva essere un bulgaro. I controlli della scientifica hanno consentito di accertare che invece il cliente dell’hotel era un iracheno di 33 anni. Nel corso della perquisizione nella stanza dell’albergo nel quale soggiornava il cittadino straniero gli agenti hanno trovato un documento rilasciato a Caltanissetta scaduto e che riportava le sue vere generalità, e 9 foto tessere.