Incidente mortale ad Acireale: perde la vita una ragazza di 18 anni, cinque feriti

Tragico incidente sulla strada statale 114, nel territorio di Acireale. Nello scontro frontale tra due auto ha perso la vita una ragazza di diciotto anni originaria di Taormina, ma residente a Calatabiano. Altre cinque persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale a Giarre e a Catania. L'impatto ha coinvolto una Peugeot 206, su cui si trovava la vittima, e una Renault Kangoo che trasportava pesce. La vittima viaggiava come passeggera nell’auto insieme ad altre tre persone, tutte diciottenni. Nel furgoncino erano invece in due. Secondo una prima ricostruzione, pare che la Peugeot che viaggiava in direzione Catania abbia invaso la corsia opposta andando a scontrarsi col furgoncino. I due mezzi mezzi sono stati sottoposti a sequestro penale.

Uno schianto che non ha lasciato scampo alla ragazza, le ferite che ha riportato si sono infatti rivelate gravissime. Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare la giovane, anche i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere delle auto gli altri feriti. Sul posto hanno effettuato i rilievi i carabinieri, che conducono le indagini per ricostruire la dinamica del secondo grave incidente in poche ore in Sicilia.

Ieri, venerdì 29 dicembre, un altro ragazzo della provincia di Catania ha perso la vita. In questo caso l'incidente si è verificato nel territorio di Lentini, dove è morto Carmelo Impellizzieri, che aveva soltanto venticinque anni.