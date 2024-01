Rubano bottiglie di alcolici in un supermercato del Catanese, arrestati

I carabinieri della stazione di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato in flagranza una donna di 29 anni di Adrano e un uomo di 52 di Biancavilla, entrambi pregiudicati per reati contro il patrimonio, per tentativo di furto aggravato. La donna è stata trovata nei bagni di un supermercato di Paternò mentre stava tentando di togliere i dispositivi anti taccheggio a otto bottiglie di liquore che aveva poco prima prelevato da uno scaffale. L’uomo è stato bloccato mentre era nel parcheggio a bordo di una Fiat Panda di colore blu, col motore acceso, dove gli investigatori ritengono fosse in attesa della complice per fuggire insieme.

I militari dell’Arma erano stati fatti intervenire dalla direzione del supermercato che si era insospettiva per la presenza della donna che il giorno prima era stata vista entrare e poi andare via senza comprare alcunché. Dopo il suo allontanamento il personale addetto alle vendite aveva constatato l’ammanco di nove bottiglie di liquore da uno scaffale, dello stesso tipo di quello che ha tentato di rubare il giorno dopo. Il direttore ha detto ai carabinieri, inoltre, che dai video delle telecamere del giorno precedente aveva avuto modo di scoprire che la donna, dopo aver abbandonato il supermercato, si era diretta nel parcheggio, dove era salita a bordo di una Fiat Panda di colore blu guidata da un uomo per poi andare via.