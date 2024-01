Scontro tra due auto a Mineo: una si ribalta, cinque feriti

Incidente stradale sulla statale 417 Catania-Gela, nel territorio di Mineo. Sono rimaste coinvolte due auto e in seguito al violento impatto uno dei mezzi si è ribaltato. Alcuni automobilisti che stavano percorrendo lo stesso tratto di strada hanno lanciato l'allarme e sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale: il loro intervento è stato necessario per estrarre il conducente e i passeggeri della macchina ribaltata dalle lamiere.

Sul luogo dell'incidente anche i sanitari del 118 che hanno trasportato cinque persone in ospedale: una sarebbe in condizioni gravi, si tratta di una donna. In azione pure i carabinieri che sulla statale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Sulla 417 si sono registrati fortissimi rallentamenti al traffico.

Lungo lo stesso tratto di strada si è verificato un altro grave incidente a fine novembre. Il conducente di una Fiat Seicento ha perso il controllo del mezzo ed è finito con l'auto contro il guardrail. Il mezzo è rimasto incastrato nell'intercapedine della barriera stradale, quasi in posizione verticale. L'impatto si è verificato poco prima dello svincolo di Grammichele, nel territorio di Caltagirone. L'uomo che era alla guida dell'auto e il suo passeggero sono rimasti feriti e per loro è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118. Sono stati trasportati all'ospedale Gravina di Caltagirone con codice rosso.