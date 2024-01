Santa Maria di Licodia, uomo di 77 anni cade da un muretto mentre raccoglie olive e muore

Tragedia a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. Un uomo di 77 anni, originario di Camporotondo Etneo, è morto dopo essere caduto da un muretto. Secondo una prima ricostruzione, si trovava sul suo terreno di contrada Poggio Dell'Aquila, è salito su un muretto per raccogliere olive, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto a terra: l'impatto con il suolo si è rivelato molto violento.

L'uomo è rimasto per terra. La moglie ha chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 i cui sanitari non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia per effettuare i rilievi.

Un mese fa un altro incidente simile era avvenuto ad Adrano con un uomo di 58 anni rimasto ferito. Aveva appoggiato la scala su un albero per raccogliere le olive, ma uno dei rami, sotto pressione, si è spezzato e lui è precipitato. Aveva riportato gravi ferite ed era stato trasportato al Cannizzaro di Catania.