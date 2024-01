Incidente tra quattro auto sulla tangenziale di Catania: due feriti, traffico paralizzato

Incidente sulla tangenziale ovest di Catania, dove sono rimasti coinvolti quattro mezzi. È successo in direzione di Siracusa, tra gli svincoli di Misterbianco e San Giorgio, dove il traffico si è paralizzato. L'Anas comunica che sul pooto sono presenti i propri operatori e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità, ma lunghe code d'auto si sono già formate in attesa dei soccorsi e della rimozione dei mezzi dalla carreggiata.

In base alle prime informazioni l'incidente avrebbe provocato due feriti, sul posto anche i sanitari del 118. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica. Soltanto una settimana fa, sempre in seguito a un incidente che in questo caso ha coinvolto due auto, il traffico è rimasto bloccato sulla tangenziale nord e si sono registrate code per dieci chilometri.

A fine novembre un altro scontro, stavolta tra due mezzi pesanti. L'impatto tra un'autobotte e un camion si è verificato nel tratto tra Misterbianco e San Giorgio, in direzione della città etnea e ha provocato un ferito e fortissimi rallentamenti al traffico. Ad avere la peggio il conducente del camion: l'impatto è stato molto violento e per lui è stato necessario il trasporto all'ospedale San Marco. Illeso l'uomo che guidava l'autobotte. Gli automobilisti sono rimasti imbottigliati per circa due ore.