Lotteria Italia, in Sicilia un premio da 100 mila euro e nove da 20 mila: ecco l'elenco completo dei biglietti vincenti

La Lotteria Italia ha portato in Sicilia una vincita da 100 mila euro e nove premi da 20 mila euro. A Catania è stato venduto uno dei quindici biglietti che si sono aggiudicati i premi di seconda categoria da 100 mila euro. I nove premi da ventimila euro sono andati due in provincia di Palermo (Palermo e Scillato), due in provincia di Catania (Acireale e Tremestieri Etneo), due in provincia di Agrigento (Canicattì e Bivona), due in provincia di Messina (Messina e Nizza di Sicilia), e uno in provincia di Siracusa (Siracusa). Nessuna vincita fra quelle di prima categoria.

Ecco il dettaglio.

I 15 biglietti vincenti da 100 mila euro

Le serie e i numeri dei 15 biglietti di seconda categoria della Lotteria Italia estratti nella sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del valore di 100 mila euro ciascuno, sono i seguenti (nell'ordine la serie, il numero, la località in cui i tagliandi sono stati venduti e la provincia).

P 192527 QUARTU SANT’ELENA CA

M 245885 PIETRASANTA LU

F 131600 POLESINE ZIBELLO PR

F 214883 TRIESTE TS

D 393404 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO BZ

I 466701 CIVITELLA VALDICHIANA AR

I 257605 NAPOLI NA

I 063968 PIACENZA PC

N 200785 EBOLI SA

L 207346 OTTAVIANO NA

C 071644 CATANIA CT

M 404056 ROMA RM

P 244070 FIGLINE E INCISA VALDARNO FI

M 462363 ROMA RM

L 327933 SALACONSILINA SA

Le vincite da 20 mila euro in Sicilia

C 231189 Canicattì AG

M 032604 Acireale CT

E 420285 Siracusa SR

L 198328 Messina ME

M 322554 Palermo PA

L 134343 Tremestieri Etneo CT

E 179343 Nizza di Sicilia ME

I 189839 Bivona AG

E 193423 Scillato PA

L'ELENCO COMPLETO DEI BIGLIETTI