Belpasso, assalto al distributore di benzina: sradicata e rubata la colonnina per i pagamenti

Hanno sradicato la colonnina in cui si inseriscono i soldi per fare benzina, poi l'hanno caricata su un furgone e sono fuggiti. I ladri hanno preso di mira il distributore di carburante Cogekat che si trova sulla strada provinciale 160, nel territorio di Belpasso. A lanciare l'allarme è stato il proprietario, che ha trovato l'area di servizio nel caos: i malviventi hano infatti utilizzato un mezzo pesante per abbattere la cassa per i pagamenti automatici, provocando gravissimi danni alla struttura.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo Radiomobile e della compagnia di Paternò. La Scientifica ha eseguito i rilievi e al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere che si torvano lungo il perimetro dell'attività. Il bottino è ancora da quantificare. Nei mesi scorsi nel mirino è finito un una stazione di servizio in via Rosario Nicoletti, tra Partanna Mondello e Tommaso Natale, a Palermo. Due uomini a bordo di un'auto hanno spaccato la vetrina del bar-tabacchi con una grossa pietra. Dopo essere entrati hanno rubato denaro e sigarette, per poi fuggire.

Per un altro colpo messo a segno sempre a Palermo, i carabinieri hanno invece arrestato un ventunenne e un ventisettenne per furto aggravato in concorso e rapina in concorso. I due giovani, arrivati a bordo di un motociclo rubato e minacciando i due dipendenti dell’esercizio commerciale con il collo di una bottiglia di vetro rotta, si erano impossessati dell’incasso di circa trecento euro. Alle indagini avevano dato un notevole contributo le immagini delle telecamere, che avevano permesso di risalire ai due responabile, entrambi già noti alle forze dell'ordine.