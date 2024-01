La protezione civile regionale piange il volontario Vincenzo Monaco: «Sempre pronto ad affrontare le emergenze»

Lutto nella protezione civile siciliana, è morto a San Giovanni La Punta Vincenzo Monaco, un volontario amato e stimato da tutti. Ad annunciarlo è il dipartimento regionale: «Monaco aveva ottant'anni era Cavaliere della Repubblica. Ex capo reparto dei vigili del fuoco, è stato tra i fondatori del gruppo comunale di San Giovanni La Punta».

Viene descritto come un uomo dal grande coraggio, che non si tirava mai indietro di fronte alle emergenze. «Anche se per problemi legati all'età e di salute - proseguono dal dipartimento regionale - negli ultimi tempi era meno presente nelle attività emergenziali, non ha mai fatto venir meno ai colleghi la sua vicinanza e il suo inestimabile bagaglio di esperienze professionali maturato nel corso della lunga carriera di vigile del fuoco. Il dirigente generale, Salvo Cocina, a nome di funzionari e volontari della protezione civile siciliana, porge alla famiglia di Vincenzo Monaco le più sentite condoglianze».

Soltanto pochi giorni fa un altro lutto ha colpito la protezione civile siciliana: è morto a Sciacca dopo una breve malattia Michele Morrione, ex responsabile del Centro operativo regionale di Menfi. Anche in questo caso, grande dolore tra i colleghi, che l'hanno ricordato con affetto per il suo lavoro e l'impegno nell'attività che per Morrione era anzitutto una passione. «Anche con lui e con il suo apporto, nel 2005 era stato avviato il servizio provinciale di Agrigento», ha detto l’ingegnere Maurizio Cimino, al tempo dirigente responsabile di quella stessa sede. Morrione era stato, tra l'altro, tra i primi a partire da Agrigento per l'Aquila, per fronteggiare l'emergenza del terremoto.