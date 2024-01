Paternò, un uomo investito da un'auto mentre attraversa in centro: è grave

Incidente in piazza Vittorio Veneto, in centro a Paternò, dove un uomo di sessant'anni è stato investito mentre stava attraversando. Al volante dell'auto c'era una donna che non avrebbe frenato in tempo, al punto da travolgere il pedone, finito violentemente sull'asfalto. È stato immediatamente lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118: le condizioni dell'uomo si sono subito rivelate gravi ed è stato stabilizzato in ambulanza, per essere poi trasportato in ospedale con codice rosso.

Ha riportato pesanti traumi soprattutto alle gambe. Sul luogo dell'incidente anche la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. In attesa dei soccorsi in tutta la zona il traffico è rimasto paralizzato. La circolazione è tornata alla normalità soltanto dopo la rimozione del mezzo dalla carreggiata.

A fine dicembre un altro grave incidente a Paternò, si è rivelato fatale. In uno scontro frontale avvenuto sulla statale tra due auto, al chilometro 44.500, ha perso la vita una donna di sessantadue anni. L'impatto che ha coinvolto una Bmw e una Nissan Micra si è rivelato violentissimo e non le ha lasciato scampo. A rimanere ferita anche un’altra passeggera che viaggiava insieme alla donna sulla Micra. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza e l’elisoccorso che è atterrato sulla statale. La donna ferita è stata poi trasportata dall’eliambulanza all'ospedale Cannizzaro di Catania.