Catania, incendio in una villetta: tutti in salvo

I vigili del fuoco di Catania sono intervenuti poco dopo le 2 della notte scorsa per un incendio in una villetta a due piani in via Luciano Abramo, nel quartiere di Belsito/San Nullo. Sul posto hanno operato per diverse ore due squadre con autobotti di rincalzo

Spento l’incendio, è stata messa in sicurezza una veranda in ci si trovava una cucina alimentata da una bombola di gpl, che all’arrivo dei pompieri è scoppiata senza provocare conseguenze ai soccorritori ed alle persone presenti. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e personale sanitario del 118.