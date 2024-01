Scontro tra un minibus e tre auto sulla statale 121 a Misterbianco: sei feriti, traffico paralizzato

Incidente tra quattro mezzi sulla strada statale 121, tra le uscite per Motta Sant'Anastasia e Misterbianco. Nello scontro tra tre auto e un minibus sono rimaste ferite in tutto sei persone, quattro in modo lieve, due sono state trasportate in codice rosso all'ospedale. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che li hano trasferiti al pronto soccorso del San Marco di Catania e al Santissimo Salvatore di Paternò.

Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi e i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'impatto. L'incidente ha provocato lunghissime code, il traffico è letteralmente impazzito in direzione Catania, visto che molti automobilisti dovevano raggiungere la città per motivi di lavoro e sono rimasti bloccati per più di un'ora. Si tratta dell'ennesimo scontro nel tratto della statale: pochi giorni fa un altro schianto si è verificato nel territorio di Adrano, con tre auto coinvolte.

Uno dei mezzi ha fatto testacoda ed è finito sulla corsia opposta. Alcuni automobilisti che stavano percorrendo la statale in quel momento hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato due persone in ospedale. Poche ore prima un altro incidente nella zona di Belpasso, in direzione di Biancavilla. Sono rimaste coinvolte due auto: una è finita fuori strada. In quel caso due persone sono rimaste ferite e sono state trasferite al pronto soccorso.