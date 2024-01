Tragedia a Santa Venerina: un uomo di 72 anni cade in un pozzo e muore

È precipitato in un pozzo all’interno dell’azienda agricola di famiglia a Santa Venerina ed è morto. La vittima è un uomo di 72 anni. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i sommozzatori del Nucleo soccorso subacqueo e acquatico del comando provinciale di Catania. Il corpo senza vita è stato individuato a sei metri di profondità.

Il pozzo si trova all’interno dell’azienda che ha sede in via Pennisi 24 a Santa Venerina, in una zona di campagna. La richiesta di soccorso è stata fatta dagli stessi familiari, ma la dinamica dell'incidente è ancora da ricostruire. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri per effettuare i rilievi. Il medico legale ha eseguito una prima ispezione cadaverica.

I militari stanno intanto ascoltando i familiari per ricostruire quello che è successo. Bisognerà accertare come l'uomo abbia perso l'equilibrio finendo dentro il pezzo. Di certo c'è che l'impatto si è rivelato violentissimo. Sarebbero state rilevate profonde ferite alla testa. Tutti gli accertamenti sulle cause del decesso sono in corso.