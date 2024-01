Incidente in galleria sulla Palermo-Catania: scontro tra quattro auto, cinque feriti

Quattro mezzi coinvolti e cinque persone ferite. È il bilancio di un incidente avvenuto sull'autostra A/19 Palermo-Catania, in direzione della città etnea. L'impatto si è verificato all'altezza del chilometro 114, all'interno della galleria San Nicola, e ha mandato in tilt il traffico. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arirvati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti più lievi e hanno trasportato in ospedale due uomini.

Sul luogo dell'incidente anche una pattuglia della polizia stradale e gli operatori dell'Anas per la gestione della viabilità: in attesa dell'arrivo dei soccorsi e della rimozione dei mezzi si sono infatti formate lunghe code. In base a una prima ricostruzione della dinamica, una delle auto sarebbe uscita di strada e gli altri mezzi non sarebbero riusciti a evitare l'impatto. Le indagini per stabilire le responsabilità sono in corso.

Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 12 gennaio, un altro scontro ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico autostradale. In questo caso l'impatto è avvenuto sull'A/18 Catania-Siracusa, dove una persona è rimasta ferita. Per cause in corso di accertamento, un furgone e un mezzo pesante sono entrati in collisione all’interno della galleria San Demetrio, poco prima dello svincolo per Lentini. La carreggiata è stata chiusa per consentire la rimozione dei mezzi incidentati.