Ruba in una profumeria dell’aeroporto di Catania: denunciata

Una cittadina britannica in partenza per Londra dall’aeroporto di Catania è stata denunciata dalla polizia in servizio nello scalo aereo per il furto di una crema di bellezza e di altri prodotti di profumeria in un negozio dell’aeroporto. Deve rispondere di furto aggravato. È accaduto il 10 gennaio scorso dopo che i dipendenti di un punto vendita di profumi hanno riscontrato l’ammanco di una crema di bellezza e hanno notato aggirarsi in quel settore del negozio una donna, che hanno descritto in sede di denuncia. Rintracciata la donna, gli agenti hanno notato nel suo borsone la crema di bellezza e gli altri prodotti che erano stati rubati, del valore commerciale di 360 euro.