Avevano cocaina e ricetrasmittente, arrestati a Catania due pusher minorenni

Due pusher minorenni sono stati arrestati dai carabinieri in via Capo Passero. Hanno tentato di sfuggire ma sono stati bloccati. Il più grande è stato trovato in possesso di 59 involucri di cocaina per un peso totale di 18 grammi e di somma 550 euro, ritenuti provento dello spaccio. Durante la sua fuga il giovane ha inoltre tentato di disfarsi di una radio ricetrasmittente, che è stata ecuperata e sequestrata insieme al denaro e allo stupefacente. I due devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due minori sono stati posti a disposizione della competente autorità giudiziaria che, nel convalidare l’arresto, ha disposto per entrambi il collocamento presso una comunità alloggio per minori fuori provincia.