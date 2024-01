Catania, arrestati due baby pusher

Due minorenni sono stati arrestati in via Capo Passero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno pedinato e poi arrestato nel quartiere di San Giovanni Galermo i due baby pusher che distribuivano le dosi di droga alle auto che, in prossimità di uno stabile, transitavano per acquistare la sostanza stupefacente.

Al momento del blitz i due ragazzi, ad un primo tentativo di avvicinamento dalla strada da parte dei militari, avvisati probabilmente dalla rete di vedette tramite apparecchi radio, sono riusciti velocemente a dileguarsi, evitando il controllo e pensando di farla franca. Tuttavia un altro gruppo di carabinieri è entrato in azione aggirando i due giovani. Entrati dal retro del palazzo, li hanno, quindi, sorpresi alle spalle.

I due pusher hanno nuovamente cercato di scappare ma il più grande dei due giovani, per fuggire, ha travolto e fatto cadere a terra il più piccolo, che è stato subito bloccato, mentre lui, inseguito da un carabiniere, è stato raggiunto e fermato dopo circa 150 metri. È scattata, così, la perquisizione nei confronti dei due fuggiaschi, al termine della quale i carabinieri hanno trovato nelle tasche del più grande 59 involucri di cocaina per un peso totale di 18 grammi, nonché, la somma di denaro di 550 euro, ritenuto provento dello spaccio.